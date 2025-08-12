Aiuti all'Ucraina: quanto può resistere

Sì, soldi, armi, soldati, consenso, questi sono gli elementi chiave per capire come l'Ucraina può resistere e quanto può resistere all'offensiva russa. E quindi quanto possiamo essere vicini o meno a una tregua. Beh, partiamo dai soldi, dagli aiuti finanziari, militari arrivati dall'Occidente. Qua vediamo, la curva a partire dall'inizio del conflitto, dall'inizio del 2022, sostanzialmente stabile, continua a crescere allo stesso ritmo, nonostante, come vediamo l'area in blu che sono gli aiuti in arrivo dagli Stati Uniti si siano sostanzialmente fermati dalla fine dell'anno scorso, ma l'Europa in questo caso ha compensato ciò che non sta arrivando dagli Stati Uniti. Questo accade anche sulle armi su cui gli Stati Uniti sono estremamente preziosi. Va detto che ormai il 40% delle armi l'Ucraina se le costruisce sul proprio territorio, soprattutto droni, ma la dipendenza dai sistemi di difesa americani rimane molto rilevante e questo significa che se Trump dovesse cambiare idea e non fornire più le proprie armi per tramite degli alleati europei all'Ucraina, beh, sarebbero guai per Kiev. E poi c'è il tema dei soldati, di quanti ne ha a disposizione l'Ucraina, ricordiamo la popolazione di Kiev è quattro o cinque volte inferiore a quella della Russia, quindi qua la sproporzione è importante. Nei primi mesi di guerra Kiev riusciva ad arruolare quasi 200 mila persone al mese, oggi siamo molto più in basso, 25-27 mila, Kiev ha ridotto l'età di arolamento da 27 a 25 anni. La Russia riesce a fare di più e quindi su questo c'è una sproporzione maggiore. Nonostante ciò il fronte non si muove in realtà, notevolmente dal 2024, sostanzialmente anche su Pokrovsk, ci sono degli avanzamenti delle offensive russe notevoli negli ultimi giorni e poi ricordiamo i bombardamenti di droni, guardate quanto sono incrementati sul fronte e sulle città ucraine da parte della Russia. Questo sta mettendo a dura prova anche il consenso dell'opinione pubblica che per anni è rimasta schierata a favore del prosieguo della guerra. Secondo gli ultimi sondaggi solo il 24% degli ucraini vuole terminare la guerra con una vittoria militare, la maggior parte ormai è d'accordo ad aprirsi a negoziati con la Russia, anche se la maggior parte delle persone rimane contraria a una concessione dei territori. Anche il consenso verso il Presidente Zelensky è al 58%, quasi i livelli più bassi della fine dell'anno scorso. Insomma questo probabilmente è l'anello più debole assieme alle mancanze di uomini, per le forze armate per Kiev in questo momento. A te.