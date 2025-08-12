Aiuti all'Ucraina: quanto può resistere

00:02:41 min
|
1 ora fa

Sì, soldi, armi, soldati, consenso, questi sono gli elementi chiave per capire come l'Ucraina può resistere e quanto può resistere all'offensiva russa. E quindi quanto possiamo essere vicini o meno a una tregua. Beh, partiamo dai soldi, dagli aiuti finanziari, militari arrivati dall'Occidente. Qua vediamo, la curva a partire dall'inizio del conflitto, dall'inizio del 2022, sostanzialmente stabile, continua a crescere allo stesso ritmo, nonostante, come vediamo l'area in blu che sono gli aiuti in arrivo dagli Stati Uniti si siano sostanzialmente fermati dalla fine dell'anno scorso, ma l'Europa in questo caso ha compensato ciò che non sta arrivando dagli Stati Uniti. Questo accade anche sulle armi su cui gli Stati Uniti sono estremamente preziosi. Va detto che ormai il 40% delle armi l'Ucraina se le costruisce sul proprio territorio, soprattutto droni, ma la dipendenza dai sistemi di difesa americani rimane molto rilevante e questo significa che se Trump dovesse cambiare idea e non fornire più le proprie armi per tramite degli alleati europei all'Ucraina, beh, sarebbero guai per Kiev. E poi c'è il tema dei soldati, di quanti ne ha a disposizione l'Ucraina, ricordiamo la popolazione di Kiev è quattro o cinque volte inferiore a quella della Russia, quindi qua la sproporzione è importante. Nei primi mesi di guerra Kiev riusciva ad arruolare quasi 200 mila persone al mese, oggi siamo molto più in basso, 25-27 mila, Kiev ha ridotto l'età di arolamento da 27 a 25 anni. La Russia riesce a fare di più e quindi su questo c'è una sproporzione maggiore. Nonostante ciò il fronte non si muove in realtà, notevolmente dal 2024, sostanzialmente anche su Pokrovsk, ci sono degli avanzamenti delle offensive russe notevoli negli ultimi giorni e poi ricordiamo i bombardamenti di droni, guardate quanto sono incrementati sul fronte e sulle città ucraine da parte della Russia. Questo sta mettendo a dura prova anche il consenso dell'opinione pubblica che per anni è rimasta schierata a favore del prosieguo della guerra. Secondo gli ultimi sondaggi solo il 24% degli ucraini vuole terminare la guerra con una vittoria militare, la maggior parte ormai è d'accordo ad aprirsi a negoziati con la Russia, anche se la maggior parte delle persone rimane contraria a una concessione dei territori. Anche il consenso verso il Presidente Zelensky è al 58%, quasi i livelli più bassi della fine dell'anno scorso. Insomma questo probabilmente è l'anello più debole assieme alle mancanze di uomini, per le forze armate per Kiev in questo momento. A te.

Turchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuatiTurchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuati
mondo
Turchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuati
00:01:00 min
| 1 ora fa
pubblicità
Pam lancia allareme, si aggrava la carestia a cazaPam lancia allareme, si aggrava la carestia a caza
mondo
Pam lancia allarme, si aggrava la carestia a Gaza
00:01:31 min
| 1 ora fa
Fiamme e fumo sul Montenegro mentre gli incendi colpiscono i BalcaniFiamme e fumo sul Montenegro mentre gli incendi colpiscono i Balcani
mondo
Fiamme e fumo sul Montenegro mentre gli incendi colpiscono i Balcani
00:01:00 min
| 11 minuti fa
Spagna, incendio LeÃ³n: notte di lavoro per vigili del fuocoSpagna, incendio LeÃ³n: notte di lavoro per vigili del fuoco
mondo
Spagna, incendio León: notte di lavoro per vigili del fuoco
00:00:44 min
| 2 ore fa
Ondate di calore, nbel mondo le città puntanto sul verde urbanoOndate di calore, nbel mondo le città puntanto sul verde urbano
mondo
Ondate di calore, nel mondo le città puntano su verde urbano
00:02:06 min
| 2 ore fa
Usa, due aerei si scontrano nel Montana: due feriti lieviUsa, due aerei si scontrano nel Montana: due feriti lievi
mondo
Usa, due aerei si scontrano nel Montana: due feriti lievi
00:01:00 min
| 2 ore fa
Incendi in Portogallo, centinaia di pompieri a TrancosoIncendi in Portogallo, centinaia di pompieri a Trancoso
mondo
Incendi in Portogallo, centinaia di pompieri a Trancoso
00:01:00 min
| 3 ore fa
Incendi in Francia, continua a bruciare il SudIncendi in Francia, continua a bruciare il Sud
mondo
Incendi in Francia, continua a bruciare il Sud
00:01:00 min
| 4 ore fa
Sea Watch, il salvataggio di sei persone nella notteSea Watch, il salvataggio di sei persone nella notte
mondo
Sea Watch, il salvataggio di sei persone nella notte
00:01:00 min
| 4 ore fa
Trump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederloTrump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederlo
mondo
Trump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederlo
00:01:49 min
| 16 ore fa
ERROR! SRV MEDIORIENTE 21ERROR! SRV MEDIORIENTE 21
mondo
Guerra Medioriente, a Gaza Idf uccide sei reporter
00:02:09 min
| 17 ore fa
Il Presidente americano Trump schiera la Guardia Nazionale a WashingtonIl Presidente americano Trump schiera la Guardia Nazionale a Washington
mondo
Trump schiera Guardia Nazionale a Washington
00:01:59 min
| 19 ore fa
Turchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuatiTurchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuati
mondo
Turchia, incendi boschivi a Canakkale: abitanti evacuati
00:01:00 min
| 1 ora fa
Pam lancia allareme, si aggrava la carestia a cazaPam lancia allareme, si aggrava la carestia a caza
mondo
Pam lancia allarme, si aggrava la carestia a Gaza
00:01:31 min
| 1 ora fa
Fiamme e fumo sul Montenegro mentre gli incendi colpiscono i BalcaniFiamme e fumo sul Montenegro mentre gli incendi colpiscono i Balcani
mondo
Fiamme e fumo sul Montenegro mentre gli incendi colpiscono i Balcani
00:01:00 min
| 11 minuti fa
Spagna, incendio LeÃ³n: notte di lavoro per vigili del fuocoSpagna, incendio LeÃ³n: notte di lavoro per vigili del fuoco
mondo
Spagna, incendio León: notte di lavoro per vigili del fuoco
00:00:44 min
| 2 ore fa
Ondate di calore, nbel mondo le città puntanto sul verde urbanoOndate di calore, nbel mondo le città puntanto sul verde urbano
mondo
Ondate di calore, nel mondo le città puntano su verde urbano
00:02:06 min
| 2 ore fa
Usa, due aerei si scontrano nel Montana: due feriti lieviUsa, due aerei si scontrano nel Montana: due feriti lievi
mondo
Usa, due aerei si scontrano nel Montana: due feriti lievi
00:01:00 min
| 2 ore fa
Incendi in Portogallo, centinaia di pompieri a TrancosoIncendi in Portogallo, centinaia di pompieri a Trancoso
mondo
Incendi in Portogallo, centinaia di pompieri a Trancoso
00:01:00 min
| 3 ore fa
Incendi in Francia, continua a bruciare il SudIncendi in Francia, continua a bruciare il Sud
mondo
Incendi in Francia, continua a bruciare il Sud
00:01:00 min
| 4 ore fa
Sea Watch, il salvataggio di sei persone nella notteSea Watch, il salvataggio di sei persone nella notte
mondo
Sea Watch, il salvataggio di sei persone nella notte
00:01:00 min
| 4 ore fa
Trump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederloTrump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederlo
mondo
Trump: Zelensky non sarà in Alaska, ma Putin deve vederlo
00:01:49 min
| 16 ore fa
ERROR! SRV MEDIORIENTE 21ERROR! SRV MEDIORIENTE 21
mondo
Guerra Medioriente, a Gaza Idf uccide sei reporter
00:02:09 min
| 17 ore fa
Il Presidente americano Trump schiera la Guardia Nazionale a WashingtonIl Presidente americano Trump schiera la Guardia Nazionale a Washington
mondo
Trump schiera Guardia Nazionale a Washington
00:01:59 min
| 19 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità