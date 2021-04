Arresti alla corte del re di Giordania, trema Abdullah

Una raffica di arresti vicini alla corte di Re Abdullah II fa tremare la Giordania. Al centro del presunto complotto che sarebbe stato sventato dai Servizi Segreti ci sarebbe il fratellastro del Re, l'ex principe ereditario Hamza che sarebbe stato posto agli arresti domiciliari, senza avere accesso a Internet mentre una ventina di persone della sua cerchia più diretta sarebbero state arrestate, tra cui un membro della famiglia Reale, Hamza Bin Saeed e l'ex Ministro delle Finanze ed ex capo della Corte Reale Basen Uadalla. L'arresto del principe Hamza è stato smentito dai vertici dell'esercito ma lui figlio prediletto dell'ex Re Hussein si è difeso in un video su internet, nel quale ha accusato pesantemente il Governo e i leader del paese. "Non sono io il responsabile del crollo della governance della corruzione dell'incompetenza che è stata prevalente nella nostra struttura di governo negli ultimi 15-20 anni e che ora sta peggiorando e non sono responsabile neanche della mancanza di fiducia che le persone hanno nelle istituzioni. Si è raggiunto un punto in cui nessuno è in grado di parlare o esprimere opinioni su qualsiasi cosa, senza essere vittima di bullismo, arrestato, molestato e minacciato." A quanto sembra questo blitz delle forze di sicurezza del paese, è arrivato dopo una serie di incontri del Principe molto popolare, con i leader tribali che gli avrebbero garantito il proprio appoggio. L'accusa sarebbe quella di aver partecipato a incontri in cui si criticava il Re. La Giordania che non ha grandi risorse naturali è stata pesantemente colpita dalla crisi economica dovuta alla pandemia di Covid e già da dieci anni accoglie milioni di rifugiati Siriani nei campi profughi vicino al confine. Stando ad alcuni gruppi della società civile la legge di emergenza introdotta all'inizio della pandemia, ha ulteriormente allargato l'influenza dei potenti Servizi Segreti Giordani, violando i basilari diritti civili e politici. L'operazione delle Forze di Sicurezza di Re Abdullah ha però immediatamente raccolto la solidarietà e l'appoggio di tutti principali alleati della Giordania, dall'Arabia Saudita all'Egitto, dagli Stati del Golfo agli Stati Uniti di Joe Biden che hanno ricordato come Abdullah sia un partner chiave degli USA in Medio Oriente.