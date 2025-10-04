Arresti Flotilla, proteste in tutto il mondo contro Israele

Il 3 ottobre studenti messicani hanno inscenato una protesta silenziosa davanti all’ambasciata israeliana a Città del Messico chiedendo la liberazione dei connazionali arrestati sulla Flotilla diretta a Gaza. Vestiti di nero, hanno accusato Israele di “sequestro” e chiesto la rottura dei rapporti diplomatici. Manifestazioni simili si sono svolte in Pakistan, con centinaia di persone in piazza a Islamabad, Lahore e Karachi. La marina israeliana ha intercettato la Flotilla a poche miglia da Gaza. Tra gli attivisti, alcuni dei quali sono stati arrestati, anche Greta Thunberg. La Flotilla, partita ad agosto, sfida il blocco navale imposto da Israele dal 2023.