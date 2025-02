Asap Rocky assolto nel processo per sparatoria

Una giuria di Los Angeles ha dichiarato il rapper A$AP Rocky non colpevole di due reati di aggressione con arma semiautomatica per un alterco avvenuto nel 2021 a Hollywood con Terell Ephron, ex amico e artista hip-hop. Rocky era accusato di aver puntato una pistola contro Ephron e di aver sparato due volte, causando una lieve ferita alla mano della presunta vittima. La difesa ha sostenuto che l’arma era di scena e che Ephron era l’aggressore. Dopo il verdetto, il musicista 36enne si è sporto dal banco degli imputati per un lungo abbraccio alla madre, alla sorella e alla partner di lunga data, la pop star Rihanna .