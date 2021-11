Assalto a Capitol Hill, lo "sciamano" condannato a 41 mesi

Andò per incornare ma è finito incornato. Jacob Chansley anche detto lo sciamano di QAnon è stato condannato a 41 mesi di carcere, poco meno di 3 anni e mezzo. Per l'uomo simbolo dell'assalto al Campidoglio di Washington riunito per certificare l'elezione del Presidente degli Stati Uniti lo scorso 6 gennaio, il Governo americano voleva 10 mesi in più ma il 34enne di Phoenix, Arizona ha ottenuto uno sconticino dichiarandosi colpevole di ostruzione di un procedimento del congresso. Se quel giorno non ci fossero stati 5 morti e una commissione parlamentare non stesse serissimamente indagando sulla possibilità che quello fosse un tentativo di colpo di stato, la sua storia sarebbe da ridere. Addobbato con una mise quantomeno singolare, lo sciamano fu uno dei primi a irrompere nel Palazzo del Congresso arrivando a sedersi sullo scranno occupato fino a pochi istanti prima dal vicepresidente Mike Pence che ratificata la vittoria di Biden su Trump. Lasciò scritto su un biglietto: la giustizia arriverà, e quando in effetti è arrivata e l'ha portato in tribunale disse di avere agito per riportare Dio in Senato. Nei mesi di carcere, in attesa della sentenza, ha fatto notizia la tenerezza con cui è passato dall'urlo maschio alla timida richiesta di poter avere solo cibo biologico perché aveva lo stomaco delicato. La condanna a 41 mesi è, insieme a quella di un tizio del New Jersey che aveva sferrato un pugno a un poliziotto, la più pesante tra le pochissime finora inflitte agli oltre 100 incriminati per l'assalto, per tutto il processo il suo avvocato ha cercato di farlo passare per mentalmente instabile, il giudice ha concluso che che Jake, già prima del 6 gennaio si professava seguace dei cospirazionisti e prometteva su internet di fermare il furto della Casa Bianca a Trump, è magari un mattacchione ma non certo un matto, che adesso potrà sbattere le corna in una prigione federale per un altro paio d'anni.