Assalto finale dell'idf a Gaza City, decine di vittime

00:02:09 min
|
3 ore fa

L'assalto finale al cuore della striscia è iniziato lunedì notte, un'ora prima di mezzanotte. Bagliori arancioni squarciano il buio e la notte di Gaza City scompare lasciando il posto all'operazione di terra di Israele. L'obiettivo è la resa totale di Hamas ma per farlo l'IDF rade al suolo quel che resta di una città dove vivono ancora quasi 600.000 palestinesi, decine e decine le vittime, tantissimi bambini. I giornalisti rimasti a Gaza City dove la stampa ancora non può entrare documentano scene insostenibili di un massacro senza fine. Nel frattempo 350.000 palestinesi sono in fuga verso sud incolonnati da giorni in un esodo forzato e disperato lungo la strada Rashid, a sud del fiume Gaza, si scappa come si può anche a piedi, tutte le strade sono congestionate. La più grande operazione di terra di Israele è condotta attraverso bombardamenti incessanti dell'aviazione, colpi di artiglieria, robot esplosivi, ma soprattutto unità di fanteria. Centinaia di carri armati, mezzi corazzati, bulldozer, le forze israeliane, hanno fatto anche esplodere dei mezzi blindati telecomandati. Intanto il ministro della Difesa Katz annuncia che Gaza è in fiamme e l'IDF controlla il 40% del suo territorio, con lei promette cadrà anche Hamas. E intanto che quello delle famiglie degli ostaggi terrorizzate per la sorte dei loro cari, dichiarano lo stato di emergenza, annunciano manifestazioni e l'allestimento di un accampamento fuori dalla residenza del primo ministro Netanyahu, ma le loro voci ancora una volta non verranno ascoltate. Francesca Netanyahu, ma le loro voci ancora una volta non verranno ascoltate. .

Medioriente, Ue: "Operazione a Gaza City porterà più distruzione"
mondo
Ue: "Operazione a Gaza City porterà più distruzione"
00:02:15 min
| 20 minuti fa
Pro Terra Santa: Padre Romanelli rimarrà nella parrocchia di Gaza
mondo
Pro Terra Santa: Padre Romanelli rimarrà nella parrocchia di Gaza
00:00:48 min
| 20 minuti fa
Ucraina, Trump: Zelensky dovrà fare accordo
mondo
Ucraina, Trump: Zelensky dovrà fare accordo
00:01:42 min
| 20 minuti fa
Piogge torrenziali causano frane e inondazioni in India
mondo
Piogge torrenziali causano frane e inondazioni in India
00:01:00 min
| 2 ore fa
FL Russia
mondo
Attacco russo con droni colpisce università di Kharkiv
00:01:00 min
| 3 ore fa
FL Redford
mondo
Robert Redford, morto l'attore e icona di Hollywood
00:01:00 min
| 3 ore fa
Timeline, le parole di Trump prima di decollare per la visita di Stato in Regno Unito
mondo
Timeline, le parole di Trump prima di decollare per la visita di Stato in Regno Unito
00:24:41 min
| 3 ore fa
Assalto finale a Gaza City, Onu: è genocidio
mondo
Assalto finale a Gaza City, Onu: è genocidio
00:01:02 min
| 4 ore fa
Timeline, l'operazione di terra israeliana su Gaza City
mondo
Timeline, l'operazione di terra israeliana su Gaza City
00:35:14 min
| 3 ore fa
Guerra Ucraina, drone russo colpisce Università a Kharkiv
mondo
Guerra Ucraina, drone russo colpisce Università a Kharkiv
00:00:09 min
| 5 ore fa
Israele, proteste durante l'udienza del processo a Netanyahu per corruzione
mondo
Proteste a Tel Aviv durante il processo a Netanyahu
00:01:00 min
| 4 ore fa
Papua Nuova Guinea, i festeggiamenti per i 50 anni dell'indipendenza
mondo
La Papua Nuova Guinea celebra 50 anni di indipendenza
00:01:00 min
| 4 ore fa
