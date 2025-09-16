Assalto finale dell'idf a Gaza City, decine di vittime

L'assalto finale al cuore della striscia è iniziato lunedì notte, un'ora prima di mezzanotte. Bagliori arancioni squarciano il buio e la notte di Gaza City scompare lasciando il posto all'operazione di terra di Israele. L'obiettivo è la resa totale di Hamas ma per farlo l'IDF rade al suolo quel che resta di una città dove vivono ancora quasi 600.000 palestinesi, decine e decine le vittime, tantissimi bambini. I giornalisti rimasti a Gaza City dove la stampa ancora non può entrare documentano scene insostenibili di un massacro senza fine. Nel frattempo 350.000 palestinesi sono in fuga verso sud incolonnati da giorni in un esodo forzato e disperato lungo la strada Rashid, a sud del fiume Gaza, si scappa come si può anche a piedi, tutte le strade sono congestionate. La più grande operazione di terra di Israele è condotta attraverso bombardamenti incessanti dell'aviazione, colpi di artiglieria, robot esplosivi, ma soprattutto unità di fanteria. Centinaia di carri armati, mezzi corazzati, bulldozer, le forze israeliane, hanno fatto anche esplodere dei mezzi blindati telecomandati. Intanto il ministro della Difesa Katz annuncia che Gaza è in fiamme e l'IDF controlla il 40% del suo territorio, con lei promette cadrà anche Hamas. E intanto che quello delle famiglie degli ostaggi terrorizzate per la sorte dei loro cari, dichiarano lo stato di emergenza, annunciano manifestazioni e l'allestimento di un accampamento fuori dalla residenza del primo ministro Netanyahu, ma le loro voci ancora una volta non verranno ascoltate. Francesca Netanyahu, ma le loro voci ancora una volta non verranno ascoltate. .