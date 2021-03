AstroSamantha: il mio ritorno nello spazio, luogo amato

I sentimenti sono un pò diversi rispetto alla prima volta, la prima volta era una grande avventura, una scoperta di qualcosa che a me era sconosciuto, nonostante naturalmente gli anni di addestramento, questa volta c'è più il sentimento di ritorno a casa, di ritorno in un luogo amato, dopo relativamente gli anni che sono passati, poi la curiosità di vedere che cosa c'è di nuovo, che cosa è migliorato, che cosa è cambiato, come fanno le cose in maniera diversa. adesso, non è ancora definito quale sarà il veicolo con il quale andrò a volare, quindi la parte specificamente relativa al veicolo comincerà più avanti, adesso sto facendo l'addestramento più sugli aspetti stanziali, in generale l'addestramento è diventato più corto, prima ci si addestrava per due anni e mezzo, adesso si cerca di fare tutto in poco più di un anno. E può darsi che inizierò l'addestramento per le attività extra veicolare da qui a breve, una delle tante cose che ancora vanno definite.