Sembra, ormai, definitivamente tramontata l'ipotesi di una matrice terroristica dell'attacco a Capitol Hill, da parte di un giovane afroamericano di 25 anni, che ha tentato di sfondare la barriera che protegge il Congresso americano, rimanendo ucciso nell'attacco, costato la vita a un agente accoltellato dall'aggressore. Ferito un secondo poliziotto che non è però in pericolo di vita. Sembra piuttosto delinearsi tutt'altra motivazione, pare infatti che Green avrebbe sofferto negli ultimi anni di gravi disturbi mentali. Ex studente, atleta, universitario, modello, laureatosi in finanza nel 2019, ormai da tempo il giovane non era più in se, anche se nessuna struttura lo aveva in cura. Lo riporta la CNN, citando fonti investigative. Nelle ultime settimane Green avrebbe pubblicato in particolare alcuni post, in cui diceva di avere paura della FBI e della CIA. Inoltre, in un messaggio inviato alla sorella, scriveva: "Mi dispiace, me ne sto andando, vivrò da senzatetto". Questo il suo commiato disperato, rivolto alla sorella Brenda, che lo ospitava in un appartamento in Virginia. "Grazie per tutto quello che hai fatto per me, ti ho sempre ammirato". La donna ha specificato che la sera prima dell'attacco stava molto male e che problemi di nuova durano da tempo, almeno della fine dell'università, con continui allucinazioni, palpitazioni e paranoie, pensieri suicidi. Finora l'unica cosa emersa, stando al suo profilo di Facebook, è che il giovane sarebbe stato un seguace della Nation of Islam, un movimento afroamericano, nato nel 1930 e autodefinitosi setta islamica militante. Il leader del movimento, noto per i suoi discorsi spesso conditi da antisemitismo e a volte dai toni omofobi e misogini, veniva invece descritto da Green come Gesù il Messia, il mio padre spirituale.