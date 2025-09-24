Attacco Flotilla, portavoce a Sky Tg24: colpita nostra barca

00:02:05 min
|
1 ora fa
Usa, Jimmy Kimmel torna in tv dopo la sospensioneUsa, Jimmy Kimmel torna in tv dopo la sospensione
mondo
Usa, Jimmy Kimmel torna in tv dopo la sospensione
00:01:00 min
| 34 minuti fa
Portavoce Flotilla: "Droni sugli alberi delle nostre barche"Portavoce Flotilla: "Droni sugli alberi delle nostre barche"
mondo
Portavoce Flotilla: "Droni sugli alberi delle nostre barche"
00:04:42 min
| 52 minuti fa
mondo
Portavoce Flotilla: "Colpiti da droni, governo intervenga"
mondo
Portavoce Flotilla: "Colpiti da droni, governo intervenga"
00:00:39 min
| 1 ora fa
mondo
Flotilla colpita con droni, bombe sonore e spray urticanti
mondo
Flotilla colpita con droni, bombe sonore e spray urticanti
00:02:03 min
| 1 ora fa
Trump contro l'Onu, e su Kiev: può ancora vincereTrump contro l'Onu, e su Kiev: può ancora vincere
mondo
Trump contro l'Onu, e su Kiev: può ancora vincere
00:01:57 min
| 8 ore fa
Assemblea Onu, Macron: occorre ritrovare l'unità di 80 anni faAssemblea Onu, Macron: occorre ritrovare l'unità di 80 anni fa
mondo
Assemblea Onu, Macron: occorre ritrovare l'unità di 80 anni fa
00:00:28 min
| 9 ore fa
mondo
Mondo, puntata del 23 settembre 2025
mondo
Mondo, puntata del 23 settembre 2025
00:37:22 min
| 10 ore fa
mondo
Gaza, Papa Leone: in questo momento dialogo interrotto
mondo
Gaza, Papa Leone: in questo momento dialogo interrotto
00:01:01 min
| 10 ore fa
Invasione Gaza, Israele prepara una nuova offensivaInvasione Gaza, Israele prepara una nuova offensiva
mondo
Invasione Gaza, Israele prepara una nuova offensiva
00:01:58 min
| 11 ore fa
Esperti internazionali contro Trump: ok a paracetamolo a donnne incinteEsperti internazionali contro Trump: ok a paracetamolo a donnne incinte
mondo
Esperti contro Trump: "Ok a paracetamolo a donne incinte"
00:01:42 min
| 12 ore fa
Trump a margine dell'assemblea Onu: "Gli europei dovrebbero abbattere i droni russi"Trump a margine dell'assemblea Onu: "Gli europei dovrebbero abbattere i droni russi"
mondo
Trump a margine dell'assemblea Onu: "Gli europei dovrebbero abbattere i droni russi"
00:00:16 min
| 13 ore fa
Attacchi con droni; Rutte; difenderemo ogni centimetroAttacchi con droni; Rutte; difenderemo ogni centimetro
mondo
Attacchi con droni, Rutte: difenderemo ogni centimetro
00:01:47 min
| 13 ore fa
