Attacco hacker causa ritardi in scali europei

Passato l'episodio acuto, bisognerà ancora una volta fare accuratamente chiarezza su come sia potuto accadere, per cercare di non farlo capitare di nuovo. Perché al di là del disagio vissuto da passeggeri e personale degli scali, il nuovo hackeraggio di alcuni aeroporti europei, pone un vero tema di sicurezza. Nella notte tra venerdì e sabato un attacco informatico ha colpito Collins Aerospace, fornitore di sistemi utilizzati per il check-in automatico e per il drop-off dei bagagli, oltre che per i controlli di imbarco automatici. I sistemi, basati sul software MUSE, sono andati in tilt, costringendo il personale aeroportuale a ricorrere a procedure manuali. Ciò ha provocato importanti ritardi e diverse cancellazioni, soprattutto all'aeroporto di Bruxelles, a Berlino e a Heathrow, il principale scalo di Londra. I passeggeri sono stati invitati a contattare le proprie compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Collins Aerospace non è una società qualunque. In quanto sussidiaria dell'americana RTX Corporation, multinazionale statunitense nel settore dell'aerospazio e della difesa, con sede ad Arlington in Virginia, è nel cuore del sistema stesso, ha un ruolo strategico nel settore dell'aviazione civile e militare di molti Paesi occidentali e lavora per molti governi. Ha più di 80mila dipendenti a livello mondiale e oltre 250 stabilimenti in tutto il mondo. In un contesto in cui si parla sempre più frequentemente di guerra ibrida e di sconfinamenti di jet russi sui cieli europei, questo nuovo attacco getta un'ombra sinistra sul Vecchio Continente. .