Attacco hacker causa ritardi in scali europei

00:01:36 min
|
1 ora fa

Passato l'episodio acuto, bisognerà ancora una volta fare accuratamente chiarezza su come sia potuto accadere, per cercare di non farlo capitare di nuovo. Perché al di là del disagio vissuto da passeggeri e personale degli scali, il nuovo hackeraggio di alcuni aeroporti europei, pone un vero tema di sicurezza. Nella notte tra venerdì e sabato un attacco informatico ha colpito Collins Aerospace, fornitore di sistemi utilizzati per il check-in automatico e per il drop-off dei bagagli, oltre che per i controlli di imbarco automatici. I sistemi, basati sul software MUSE, sono andati in tilt, costringendo il personale aeroportuale a ricorrere a procedure manuali. Ciò ha provocato importanti ritardi e diverse cancellazioni, soprattutto all'aeroporto di Bruxelles, a Berlino e a Heathrow, il principale scalo di Londra. I passeggeri sono stati invitati a contattare le proprie compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Collins Aerospace non è una società qualunque. In quanto sussidiaria dell'americana RTX Corporation, multinazionale statunitense nel settore dell'aerospazio e della difesa, con sede ad Arlington in Virginia, è nel cuore del sistema stesso, ha un ruolo strategico nel settore dell'aviazione civile e militare di molti Paesi occidentali e lavora per molti governi. Ha più di 80mila dipendenti a livello mondiale e oltre 250 stabilimenti in tutto il mondo. In un contesto in cui si parla sempre più frequentemente di guerra ibrida e di sconfinamenti di jet russi sui cieli europei, questo nuovo attacco getta un'ombra sinistra sul Vecchio Continente. .

Che cos'è l'Intervision, l'alternativa della Russia all'EurovisionChe cos'è l'Intervision, l'alternativa della Russia all'Eurovision
mondo
Che cos'è l'Intervision, l'alternativa della Russia all'Eurovision
00:01:46 min
| 1 ora fa
pubblicità
Jet russi sui cieli dell'Estonia, Mosca nega violazione spazio aereoJet russi sui cieli dell'Estonia, Mosca nega violazione spazio aereo
mondo
Jet russi sui cieli dell'Estonia, Mosca nega violazione spazio aereo
00:01:55 min
| 2 ore fa
ERROR! FLUT2009008ERROR! FLUT2009008
mondo
Cyberattacco blocca check-in in scali europei
00:01:00 min
| 2 ore fa
OktoberfestOktoberfest
mondo
Monaco inaugura la 190ª edizione dell’Oktoberfest
00:01:00 min
| 2 ore fa
Gaza dopo l'attaccoGaza dopo l'attacco
mondo
Gaza, raid su tendopoli sfollati e ordini di evacuazione
00:01:00 min
| 4 ore fa
Mig russi sui cieli dell'Estonia, chiesta attivazione art.54 Nato. Russia negaMig russi sui cieli dell'Estonia, chiesta attivazione art.54 Nato. Russia nega
mondo
Mig russi sui cieli dell'Estonia, Mosca nega
00:01:33 min
| 6 ore fa
vulcano Kilaueavulcano Kilauea
mondo
Hawaii, vulcano Kilauea produce fontane di lava
00:01:00 min
| 6 ore fa
Esercito Usa bombarda imbarcazione narcosEsercito Usa bombarda imbarcazione narcos
mondo
Usa, esercito bombarda imbarcazione narcos: 3 morti
00:01:00 min
| 7 ore fa
Ucraina, attacco russo contro edificio civileUcraina, attacco russo contro edificio civile
mondo
Ucraina, attacco russo contro edificio civile: un morto
00:01:00 min
| 7 ore fa
Proteste per Kimmel a DisneylandProteste per Kimmel a Disneyland
mondo
Jimmy Kimmel, fan e attivisti protestano a Disneyland
00:01:00 min
| 8 ore fa
Memoriale Kirk ArizonaMemoriale Kirk Arizona
mondo
Charlie Kirk, memoriale pubblico allo State Farm Stadium
00:01:00 min
| 9 ore fa
Trump sente Xi su dazi e TiktokTrump sente Xi su dazi e Tiktok
mondo
Trump sente Xi su dazi e Tiktok
00:01:52 min
| 10 ore fa
Che cos'è l'Intervision, l'alternativa della Russia all'EurovisionChe cos'è l'Intervision, l'alternativa della Russia all'Eurovision
mondo
Che cos'è l'Intervision, l'alternativa della Russia all'Eurovision
00:01:46 min
| 1 ora fa
Jet russi sui cieli dell'Estonia, Mosca nega violazione spazio aereoJet russi sui cieli dell'Estonia, Mosca nega violazione spazio aereo
mondo
Jet russi sui cieli dell'Estonia, Mosca nega violazione spazio aereo
00:01:55 min
| 2 ore fa
ERROR! FLUT2009008ERROR! FLUT2009008
mondo
Cyberattacco blocca check-in in scali europei
00:01:00 min
| 2 ore fa
OktoberfestOktoberfest
mondo
Monaco inaugura la 190ª edizione dell’Oktoberfest
00:01:00 min
| 2 ore fa
Gaza dopo l'attaccoGaza dopo l'attacco
mondo
Gaza, raid su tendopoli sfollati e ordini di evacuazione
00:01:00 min
| 4 ore fa
Mig russi sui cieli dell'Estonia, chiesta attivazione art.54 Nato. Russia negaMig russi sui cieli dell'Estonia, chiesta attivazione art.54 Nato. Russia nega
mondo
Mig russi sui cieli dell'Estonia, Mosca nega
00:01:33 min
| 6 ore fa
vulcano Kilaueavulcano Kilauea
mondo
Hawaii, vulcano Kilauea produce fontane di lava
00:01:00 min
| 6 ore fa
Esercito Usa bombarda imbarcazione narcosEsercito Usa bombarda imbarcazione narcos
mondo
Usa, esercito bombarda imbarcazione narcos: 3 morti
00:01:00 min
| 7 ore fa
Ucraina, attacco russo contro edificio civileUcraina, attacco russo contro edificio civile
mondo
Ucraina, attacco russo contro edificio civile: un morto
00:01:00 min
| 7 ore fa
Proteste per Kimmel a DisneylandProteste per Kimmel a Disneyland
mondo
Jimmy Kimmel, fan e attivisti protestano a Disneyland
00:01:00 min
| 8 ore fa
Memoriale Kirk ArizonaMemoriale Kirk Arizona
mondo
Charlie Kirk, memoriale pubblico allo State Farm Stadium
00:01:00 min
| 9 ore fa
Trump sente Xi su dazi e TiktokTrump sente Xi su dazi e Tiktok
mondo
Trump sente Xi su dazi e Tiktok
00:01:52 min
| 10 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità