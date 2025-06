Attacco Israele-Iran, Tajani: situazione italiani tranquilla

Direi che in generale, in una situazione complicata per gli italiani le cose sono tranquille, quindi voglio rassicurare anche tutti i familiari, in questo momento nessuno corre pericoli, fermo restando che viviamo in un momento particolare. E se la situazione non dovesse migliorare, soprattutto per quanto riguarda l'Iran, potremmo decidere di far rientrare un numero ridotto di personale che lavora nell'ambasciata, personale che non è fondamentale per affrontare la situazione. Però la decisione ancora non l'abbiamo presa, stiamo valutando l'evolversi della situazione.