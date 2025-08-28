Attacco Kiev, Von der Leyen sente Trump e Zelensky

I primi a esprimere non solo solidarietà al Presidente Volodymyr Zelensky, ma anche shock e orrore di fronte alla morte e alla devastazione dell'ultimo attacco aereo russo, sono stati, non a caso, il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa e la Presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen. Quest'ultima ha sentito al telefono Zelensky e il Presidente americano Donald Trump. "Putin deve sedersi al tavolo delle trattative", ha commentato su X. Ma Mosca non sembra avere fretta e, pur dicendosi interessata a portare avanti il dialogo, definisce un successo l'attacco alla Capitale ucraina. "Nessuna missione diplomatica dovrebbe mai essere un bersaglio", ha osservato l'Alto Rappresentante Kaja Kallas, che ha convocato l'inviato di Mosca a Bruxelles. Stessa cosa ha fatto il Foreign Office con l'Ambasciatore a Londra. Tra i palazzi colpiti risulta anche la sede del British Council. "Putin sta sabotando le speranze di pace, ha sottolineato il premier Starmer mentre il Presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di barbarie e crudeltà. Per il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, il fatto che anche la rappresentanza dell'UE sia ora sotto attacco è una testimonianza. della crescente spietatezza del regime russo. Al di là delle dichiarazioni, si ragiona su un nuovo pacchetto di sanzioni UE contro Mosca. Ferma la condanna anche da parte del Segretario Generale dell'ONU Antonio Guterres. "Gli attacchi contro i civili sono inaccettabili e devono cessare immediatamente", ha postato sui social network, rinnovando l'appello per un cessate il fuoco completo, immediato e incondizionato. Per il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, "La Russia è capace di tutto". È in questo contesto che il viaggio diplomatico del Capo di Gabinetto di Zelensky Yermak e dell'ex Ministro della Difesa Umerov non si ferma. Dopo gli incontri in Qatar, Arabia Saudita e Svizzera hanno in agenda un incontro con l'Inviato Speciale Steve Witkoff, mentre il Presidente Zelensky ha parlato con il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che spera ancora di poter fare da mediatore. .

