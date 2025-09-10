Attacco Qatar, Trump: iniziativa di Netanyahu, non mia

Simulata o sincera, l'irritazione è palpabile. L'attacco israeliano in Qatar secondo la Casa Bianca non aiuta né gli Stati Uniti né Israele a raggiungere i propri obiettivi. Il Pentagono ha avvisato il Presidente dell'iniziativa israeliana e Trump ha chiesto all'inviato speciale Witkoff di avvisare a sua volta il Qatar. Troppo tardi, ammette il Presidente in un post su Truth che ricalca il comunicato della Casa Bianca ma prende ancor più nettamente le distanze dall'iniziativa israeliana. La telefonata è arrivata mentre già suonavano le sirene, spiegano da Doha. Il Qatar, protagonista dei negoziati in Medio Oriente, è un alleato di Washington, per la verità ancor più vicino a Trump che non agli Stati Uniti in quanto tali. A maggio ha accolto il Presidente in pompa magna, regalando al Commander in Chief un lussuoso aereo, da allora fonte di inesauribili polemiche. Hamas merita di essere colpita, sostiene Trump, che però ammette di provare disagio per il luogo in cui l'attacco è stato sferrato. Il Presidente ha parlato con l'Emiro del Qatar, garantendogli che la cosa non si ripeterà. Ha espresso solidarietà, dicono da Doha. È stata un'iniziativa di Netanyahu, chiarisce Trump, non mia. Un'iniziativa di cui era a conoscenza, dunque, ma che non avrebbe propriamente avallato. Il Presidente ha parlato con il Premier israeliano, ribadendo che vuole la pace il più in fretta possibile. L'attacco di Doha è stato un evento sfortunato, afferma Trump. Ma aggiunge: potrebbe anche trasformarsi in un'opportunità per raggiungere la tregua. .