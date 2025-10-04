Attacco Sinagoga, attentatore era accusato di stupro, libero su cauzione

00:01:43 min
|
16 ore fa

Era in libertà su cauzione l'attentatore che il 02/10 ha ucciso due persone vicino una sinagoga di Manchester nel giorno di Yom Kippur. Il trentacinquenne ucciso dagli agenti di sicurezza dopo aver seminato il panico per diversi minuti era accusato di stupro per una violenza sessuale che si ritiene sia avvenuta all'inizio di quest'anno. A suo carico ci sarebbero anche altre condanne penali, ma non era sospettato di terrorismo secondo quanto emerge nelle ultime ore, nato in Siria di famiglia borghese e uno dei tre figli di un medico che in passato ha lavorato in zone di guerra come il Sud Sudan. Il padre lo ha rinnegato post mortem a nome di tutta la famiglia, condannando il terrorismo e l'uccisione di vittime pacifiche e innocenti. La polizia antiterrorismo e i servizi di sicurezza stanno lavorando per ricostruire il suo passato, quella che sembra certa. è la scelta del giorno più sacro del calendario ebraico per colpire i fedeli riuniti in preghiera. Intanto nel Regno Unito e la comunità ebraica teme che possa non trattarsi di un gesto isolato. Contestazioni e fischi sono stati rivolti al vicepremier David Lemmy durante la commemorazione delle vittime. La paura che possano esserci altri attacchi aumenta dunque, nonostante le rassicurazioni del premier Keir Starmer, criticato per aver riconosciuto lo stato di Palestina dalla comunità ebraica, che ha fatto appello all'unità e promesso di voler garantire la sicurezza degli ebrei del Regno Unito contro ogni forma di antisemitismo. .

