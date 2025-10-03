Attacco sinagoga Manchester, 2 morti e 5 feriti

Si conferma la matrice terroristica dell'attentato avvenuto davanti alla sinagoga di Crumpsall sobborgo di Manchester, nel giorno di Yom Kippur, la festa più sentita, del calendario ebraico. E sono state diffuse le immagini dell'attentatore che si è lanciato con l'auto sulla folla che si recava alle funzioni religiose. Calvo, abiti lunghi, barba scura è sceso dalla vettura e armato di coltello ha cominciato a colpire i passanti. Subito è scattato l'allarme, in pochi minuti la Polizia è arrivata sul posto e dopo un paio di avvertimenti ha sparato all'assalitore uccidendolo. Aveva oggetti legati intorno alla vita, in un primo momento si era pensato che fosse una cintura esplosiva, ma dopo le verifiche del caso gli investigatori hanno fatto sapere che non era in grado di esplodere. L'omicida è stato identificato, sdegno di Israele e sgomento nel Regno Unito con il Premier Starmer, rientrato in anticipo dal vertice di Copenaghen, il dolore dei reali d'Inghilterra, la condanna del Segretario dell'ONU Gutierres, del Presidente Macron, dei vertici europei Von der Leyen e Costa della Premier Giorgia Meloni. E il Premier israeliano fa sapere "Israele piange insieme alla comunità ebraica nel Regno Unito dopo il barbaro attacco terroristico a Manchester. I nostri cuori sono con le famiglie delle vittime. Come ho avvertito alle Nazioni Unite, la debolezza di fronte al terrorismo porta solo altro terrorismo. Solo la forza e l'unità possono sconfiggerlo". .