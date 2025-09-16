Attacco su Gaza City con tank e missili: decine di vittime

All'improvviso la notte scomparsa da Gaza City. Il cielo si è illuminato al giorno tinto di arancione. L'attacco al cuore della città era iniziato. Un'ora prima di mezzanotte l'esercito israeliano ha dato il via libera all'attacco di terra, le bombe illuminanti hanno spazzato via il buio, poi sono arrivati i missili lanciati dai caccia e incessanti colpi di artiglieria. I droni hanno provocato potenti esplosioni. I boati si sono sentiti nel centro di Israele. Segnalati 37 attacchi in 20 minuti e la fuga di massa dalla zona nord-occidentale. Decine le vittime. I tank di Israele sono entrati nel cuore di Gaza City, mentre bombe robot hanno abbattuto gli edifici. Una potenza di fuoco impressionante in un'area abitata ancora da circa 700mila palestinesi. La popolazione civile, cui nelle scorse settimane è stato intimato di evacuare la città, prima della distruzione totale, da giorni cerca disperatamente scampo lungo l'unica strada percorribile, scene strazianti di una fuga convulsa, lungo la strada Rashid, a sud del fiume Gaza. Finora 350mila palestinesi su 1milione di residenti hanno lasciato la città. L'ordine dell' IDF di dirigersi verso una zona vagamente definita umanitaria a sud, ma centinaia di migliaia di persone restano a Gaza City non sapendo come e dove andare. L'operazione di terra è stata preceduta nelle ultime settimane da attacchi pesantissimi e bombardamenti a tappeto che hanno raso al suolo decine di edifici, mietendo numerose vittime. Gaza sta bruciando, questo l'annuncio da brividi con cui il ministro della Difesa israeliano fa sapere che le forze israeliane, hanno colpito le infrastrutture di Hamas. Il 40% di Gaza City è già sotto il controllo dell'IDF. Intanto si è diffusa la notizia, non confermata, che i miliziani di Hamas avrebbero deciso di spostare gli ostaggi all'aperto per usarli come scudi umani. Non appena si è diffusa la notizia dell'operazione a Gaza City, le famiglie dei rapiti si sono messe in marcia verso la residenza del primo ministro a Gerusalemme, terrorizzate per la sorte dei loro cari al grido potrebbe essere la loro ultima notte. .