Attacco ucraino su aeroporti russi, chiusi 4 scali di Mosca

Per il secondo giorno di seguito droni di Kiev hanno colpito la Russia, a poche ore dalla tregua annunciata dal presidente russo Vladimir Putin per la parata del 09 maggio. La difesa di Mosca conta 105 droni ucraini su 19 aeroporti. Sono stati intercettati dalla contraerea, ma i loro detriti sono caduti su una strada e un condominio residenziale, imponendo la chiusura di quattro scali aerei a Mosca. Secondo il governatore del Kursk, la Regione in cui è ancora in corso parzialmente un'operazione ucraina, droni hanno colpito uno snodo elettrico lasciando 15 mila residenti in territorio russo senza elettricità. Dall'altra parte un attacco russo su Sumy ha colpito strutture residenziali facendo morti e feriti. A Charkiv, nell'est del Paese, passato l'attacco si contano vittime tra i civili nella città ha distrutto il più grande mercato. È una guerra di droni, dice un soldato ucraino in una trincea non lontana dalla regione russa del Kursk, ribaltando la tesi russa d'aver ripreso pieno controllo di quel territorio dopo l'occupazione ucraina. Dall'Europa, che non ha mai smesso di sostenere Kiev, la decisione, in agenda a Strasburgo, di nuove sanzioni a danno della Russia. Ma intanto il Cremlino si prepara a celebrare la vittoria sul regime nazista della seconda guerra mondiale. Sarà la festa più importante per Putin, l'ottantesimo anniversario, il 09 maggio. Una ricorrenza ancor più simbolica per la campagna in Ucraina, dove, nella retorica di Putin si combatte un nazista, così Mosca definisce il presidente ucraino Zelensky. Una parata in pompa magna, almeno sulla carta, dove però non è data ancora per certa la presenza dei leader amici come il cinese Xi, il venezuelano Maduro, il brasiliano Lula o il turco Erdogan. Incerti anche i festeggiamenti in Crimea, dove Kiev ha fatto sapere di non poter garantire la sicurezza. .