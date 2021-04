Ancora un attacco al simbolo della Democrazia Americana, a Washington sono da poco passate le 13 quando una berlina blu piomba ad alta velocità su Constitution Avenue, una delle vie di accesso al Congresso degli Stati Uniti. Travolge due agenti della Capitol Police poi si schianta contro le barriere di acciaio che proteggono l'edificio. Ne esce un uomo che brandendo un machete si scaglia contro i poliziotti prima che questi riescano a far fuoco, uccidendolo. Un agente morirà poco dopo in ospedale, il suo compagno è in condizioni definite serie, secondo gli investigatori l'attacco non ha matrice terroristica, l'assalitore si chiamava Noah Green 25enne dell'Indiana senza precedenti ma con problemi mentali, che su Facebook si proclamava seguace di un sedicente Movimento Islamista Americano e se la prendeva col Governo. Nel venerdì prefestivo peraltro, il Congresso era semivuoto e anche il Presidente Biden è stato aggiornato sulla situazione dopo che aveva già lasciato la Casa Bianca, diretto alla residenza di Camp David per il weekend. Appena una decina di giorni fa era stato rimosso il perimetro di barriere e filo spinato che proteggeva il Campidoglio da prima delle elezioni, e che comunque non aveva impedito l'assalto del 6 gennaio, costato la vita a un altro agente e quattro civili, mentre pochi giorni prima un Texano armato di fucile automatico e caricatori era stato fermato dai Servizi Segreti nei pressi della residenza ufficiale della Vicepresidente Harris. Da tempo FBI avverte che il terrorismo interno è oggi la minaccia più seria per gli Stati Uniti, la Guardia Nazionale che da qualche settimana si stava ritirando dalla capitale è tornata circondare il Congresso.