Attivista serbo: "Su Srebrenica sempre più negazionismo"

"Purtroppo la società serba ha ancora difficoltà ad affrontare quanto accaduto a Srebrenica, e la ragione principale è che chi detiene il potere nega da molti anni, ormai tre decenni, che a Srebrenica sia avvenuto un genocidio. E uno dei motivi principali è che negano addirittura la qualificazione giuridica. Quindi diranno spesso che alcune persone sono state uccise, anche se mettono in discussione il numero effettivo dei morti a Srebrenica, ma non diranno mai che si è trattato di genocidio. E questo è in continuità con il passato, ma con l'arrivo al potere del Partito Progressista Serbo e di Aleksandar Vucic, la situazione è ulteriormente peggiorata. Oggi è in corso una campagna aperta di negazione. Se guardiamo ad esempio all'anno scorso e alla campagna che le autorità serbe hanno condotto contro l'adozione di una risoluzione sul genocidio di Srebrenica da parte delle Nazioni Unite, abbiamo assistito a una campagna durata diversi mesi, in cui abbiamo ascoltato ogni genere di negazionismo e negazioni di responsabilità per quanto accaduto a Srebrenica. Nel nostro rapporto Stato di Negazione del 2024, abbiamo affermato che Vucic è il campione del negazionismo, perché è lui che guida l'intera campagna, e molti altri rappresentanti delle autorità lo ammirano e lo usano come riferimento. Sfortunatamente questa negazione istituzionale implica che l'intero apparato partecipi a questa pratica, rappresentanti locali, sindaci, passando per i Segretari di Stato, fino ai Ministri, e infine lo stesso Alexander. Vucic come Presidente della Repubblica. Sì, tutti partecipano, ma lui anche su questo fronte è il leader. Il che penso non dovrebbe sorprendere perché lui quando era un membro del Partito Radicale serbo, ha fatto commenti e dichiarazioni molto incendiarie. È sua la famosa frase degli anni 90 "Per ogni serbo 100 musulmani uccisi". Quindi non ha mai abbandonato la narrazione di quegli anni. E questa retorica è letteralmente alla guida della campagna negazionista, già da molti anni". .