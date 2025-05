Aumento dazi Usa su acciaio, Ue: profondo rammarico

Profondo rammarico, così la Commissione Europea commenta l'aumento annunciato da Trump a partire dal 04/06, dei dazi statunitensi sulle importazioni di acciaio dal 25 al 50 %. La decisione per la Commissione aumenta i costi per i consumatori e le imprese su entrambe le sponde dell'Atlantico, ma soprattutto, complica gli sforzi che erano in corso per raggiungere una soluzione negoziata con gli Stati Uniti. L'Unione Europea. aveva sospeso infatti le contromisure ai dazi USA il 14/04 per proseguire i negoziati e scongiurare una guerra commerciale. Adesso un portavoce della Commissione spiega che, se non si troverà una soluzione accettabile da entrambe le parti, i controdazi esistenti e quelli ampliati entreranno automaticamente in vigore il 14/07 o anche prima, se necessario, perché la Commissione deve proteggere comunque gli interessi europei e difendere lavoratori, consumatori e industria. Il Presidente americano ha annunciato l'aumento dei dazi su acciaio e alluminio nel corso della sua visita alla US Steel in Pennsylvania, promettendo ai lavoratori che questa misura renderà più sicura l'industria siderurgica statunitense. Noi metteremo dazi del 25%, un aumento del 25% porteremo il totale al 50% i dazi sull'acciaio che arriva dall'estero e questo renderà ancora più sicuro, ancora più sicura l'industria siderurgica degli Stati Uniti. Nessuno potrà competere e quindi aumenteremo dal 25%, li stiamo raddoppiando al 50% i dazi sull'acciaio".