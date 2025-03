In Australia è ancora attiva l’allerta alluvioni nel Nuovo Galles del Sud a causa dell’ex-ciclone Alfred. Dopo essere stato declassato, Alfred ha colpito a nord di Brisbane, provocando forti piogge e inondazioni che hanno sommerso città come Grafton. Si registrano danni ingenti, un morto e dodici soldati feriti in incidenti dovuti al maltempo.