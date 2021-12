Austria, si dimette Kurz, lascia anche Schallenberg

Terremoto politico in Austria, a distanza di poche ore, si dimettono due personaggi chiave. Il cancelliere, in carica da soli due mesi, Alexander Schallenberg e l'ex leader Sebastian Kurz che ha annunciato la fine della sua storia con la politica. Due duri colpi, arrivati a sorpresa, in un momento molto difficile per l'Austria; alle prese con il dilagare dei contagi per Covid e che per questo motivo sarà costretta ad estendere di 10 giorni il lock down per contenere la diffusione del Coronavirus. A convincere Kurz per una mossa, così estrema, sarebbe stata la nascita, pochi giorni fa, del suo primo figlio. Un arrivo che gli avrebbe fatto capire che ha dichiarato ci sono ancora tante cose belle nella vita a parte la politica. 35 anni, carriera fulminante, era diventato cancelliere a soli 31 anni poi, neanche due mesi fa, un'inchiesta lo aveva travolto e visto indagato per favoreggiamento della corruzione e appropriazione di Fondi Pubblici; si era difeso accuse costruite ma aveva annunciato le sue dimissioni; contando, probabilmente a fine inchiesta, di ritornare al suo posto. Dopo la cancelleria austriaca lascerà anche la guida del Partito Popolare, quella di capogruppo in Parlamento. Dopo di lui era toccato a Schallenberg, all'epoca Ministro degli esteri, indicato dallo stesso Kurz come successore temporaneo. Il suo governo è durato soli due mesi, i motivi del suo addio in una nota: non è mia intenzione e non è mai stato il mio obiettivo assumere la leadership del Partito Popolare.