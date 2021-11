Un cucciolo di vombato è stato adottato da un parco dedicato ai rettili in Australia. Il piccolo è stato trovato per caso nel marsupio di sua madre morta lungo una strada del Nuovo Galles del Sud in Australia. La madre del piccolo è stata uccisa probabilmente da un'automobile di passaggio. Il cucciolo è stato soccorso è portato all'Australian Reptile Park, dove se ne sono presi cura. Credit: Australian Reptile Park via Storyful.