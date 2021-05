Automobile sfonda ingresso di una stazione di polizia

Un 24 anni è stato arrestato a Havre de Grace, in Maryland, con l'accusa di tentato omicidio, dopo che con la sua automobile ha sfondato l'atrio della locale stazione di polizia. Dopo essere entrato con la sua vettura nella stazioen di polizia, il giovane è riuscito a uscire con la macchina e tornare a casa. Quando gli agenti si sono presentati per arrestarlo, ha tentato varie volte di investirli prima di darsi alla fuga. Alla fine è stato preso e arrestato. Credit: Havre de Grace Police Department via Storyful.