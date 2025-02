Bacio Rubiales-Hermoso, la testimonianza dell'allenatrice

Montse Tome, commissaria tecnica della nazionale femminile spagnola, ha dichiarato in tribunale di non aver assistito al bacio di Rubiales alla calciatrice Jennifer Hermoso. L'ex presidente della federazione è accusato di violenza sessuale e coercizione per aver cercato di costringere la calciatrice a dichiarare che il gesto fosse consensuale. Tome ha giustificato l’esclusione di Hermoso dalla nazionale per "motivi sportivi". Lo scandalo ha oscurato la vittoria della Spagna ai Mondiali e riacceso il dibattito sulla parità di genere nel calcio.