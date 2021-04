Un impiegato delle ferrovie in India ha salvato un bambino che era caduto sui binari poco prima dell'arrivo di un treno. L'uomo ha ricevuto il plauso del ministro dei trasporti indiano che ha affermato: "Mayur Shelke ha salvato la vita a un bambino intervenendo proprio all'ultimo secondo. Ha rischiato la sua vita per salvare la vita del bambino. Un esempio di coragio e dedizione al dovere. Credit: Ministry of Railways via Storyful.