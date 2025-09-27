Barcellona, protesta contro overtourism con pistole ad acqua

Il 27 settembre attivisti hanno spruzzato acqua sui turisti all’ingresso di Parc Güell, a Barcellona, per denunciare il turismo di massa. I manifestanti hanno gridato “turisti a casa” e cantato Yellow Submarine con il testo adattato contro il turismo. La protesta è stata organizzata in occasione della Giornata mondiale del turismo. È l’ultima di una serie di manifestazioni contro l’impatto del turismo sulle città europee. A giugno migliaia di persone avevano già protestato a Barcellona contro l’overtourism.

Droni su Danimarca e Norvegia, Nato: Mosca sconsiderataDroni su Danimarca e Norvegia, Nato: Mosca sconsiderata
mondo
Droni su Danimarca e Norvegia, Nato: Mosca sconsiderata
00:02:05 min
| 3 minuti fa
mondo
Uruguay, centinaia in piazza per la Marcia della Diversità
00:01:00 min
| 1 ora fa
mondo
Seychelles al voto per nuovo presidente dell’arcipelago
00:01:00 min
| 2 ore fa
Corea del Sud, 30.000 in piazza per giustizia climaticaCorea del Sud, 30.000 in piazza per giustizia climatica
mondo
Corea del Sud, 30.000 in piazza per giustizia climatica
00:01:00 min
| 2 ore fa
Flottilla per Gaza sfida Israele, l’Italia chiede compromessoFlottilla per Gaza sfida Israele, l’Italia chiede compromesso
mondo
Flottilla, equipaggio mantiene rotta verso Gaza
00:01:00 min
| 6 ore fa
Guerra Ucraina, Washington disponibile a fornire Tomahawk a KievGuerra Ucraina, Washington disponibile a fornire Tomahawk a Kiev
mondo
Ucraina, Washington disponibile a fornire Tomahawk a Kiev
00:01:34 min
| 6 ore fa
Russia attacca l’Ucraina con 115 droni nella notteRussia attacca l’Ucraina con 115 droni nella notte
mondo
Guerra Ucraina, Russia lancia attacco con 115 droni
00:01:00 min
| 6 ore fa
Esercito israeliano demolisce la casa di un militante palestineseEsercito israeliano demolisce la casa di un militante palestinese
mondo
Cisgiordania, esercito Israele demolisce casa palestinese
00:01:00 min
| 7 ore fa
Marcia in Messico per l’11º anniversario di AyotzinapaMarcia in Messico per l’11º anniversario di Ayotzinapa
mondo
Messico, cittadini in marcia per ricordare studenti rapiti
00:01:00 min
| 8 ore fa
Los Angeles, proprietario autolavaggio fa causa al governo per 50 mlnLos Angeles, proprietario autolavaggio fa causa al governo per 50 mln
mondo
Usa, 79enne denuncia agenti ICE per 50 milioni di dollari
00:01:00 min
| 9 ore fa
Sky Tg24 Numeri, la missione della Global Flotilla e la guerra dei daziSky Tg24 Numeri, la missione della Global Flotilla e la guerra dei dazi
mondo
Sky Tg24 Numeri, la missione della Global Flotilla e la guerra dei dazi
00:24:21 min
| 9 ore fa
Sky Tg24 Mondo, Netanyahu parla all'Onu ma è isolatoSky Tg24 Mondo, Netanyahu parla all'Onu ma è isolato
mondo
Sky Tg24 Mondo, Netanyahu parla all'Onu ma è isolato
00:35:38 min
| 10 ore fa
