Belavia non imbarcherà stranieri provenienti dalla Turchia

La chiave per vincere il braccio di ferro con la Bielorussia sono le compagnie aeree. I migranti iracheni, afghani e siriani che arrivano a Minsk e poi sono spinti dai bielorussi verso Polonia e Lituania prendono voli aerei con visti facilitati e biglietti scontati che collegano Ankara, Amman, Damasco con la capitale bielorussa. L'Europa allora ha minacciato tutte le compagnie che compiono questo servizio, in primo la Turkish Airlines e la bielorussa Belavia, ad interdire tutti i loro collegamenti con le città europee se collaborano a questo traffico. E i turchi per primi, per paura di perdere un vitale mercato come quello europeo, hanno accettato di interrompere ogni collegamento con Minsk e hanno annunciato di aver chiesto alla compagnia Belavia di non accettare sui propri voli da Ankara persone provenienti da Iraq, Afghanistan e Siria. Il tentativo è quello di evitare che i migranti siano spinti a forza verso i confini europei anche a rischio della loro vita. L'UE vuole impedire che la Bielorussia si comporti come un trafficante di esseri umani e usi i migranti come arma di pressione sui vicini. Nello stesso tempo però, in tal modo, Bruxelles impedisce una via di fuga a chi ha bisogno di scappare, non fornendo per ora facili alternative. Intanto sarebbero circa 2.000 i migranti lungo il confine al gelo in attesa di riuscire ad entrare in Europa. L'Unione Europea ha imposto altre sanzioni alla Bielorussia. Il dittatore di Minsk Lukashenko ha minacciato di interrompere il flusso di gas che dalla Russia, passando per il suo territorio, arriva a scaldare l'Europa. Ma l'ipotesi è stata subito esclusa da Mosca. La tensione, anche militare, lungo il confine resta alta. Il comportamento sia dei soldati bielorussi che di quelli polacchi e lituani a volte è criminale: picchiano, derubano e lasciano senza assistenza migranti di ogni genere ed età. Ma si spera che con la pressione economica e politica su chi è coinvolto nel traffico la situazione possa lentamente risolversi.