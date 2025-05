Nella mattinata di martedì 13 maggio è stato chiuso per qualche ora l'aeroporto di Charleroi (Belgio) in seguito alla segnalazione di un allarme bomba a bordo di un volo Ryanair. Una volta atterrato l'aereo, è stato istituito un perimetro di sicurezza intorno ad esso per svolgere le indagini e far scendere i passeggeri.