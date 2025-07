Belgio, incendio Tomorrowland: palco in fiamme e fumo nero

Un vasto incendio ha distrutto il palco principale del Tomorrowland Festival a Boom, in Belgio, provocando la diffusione di fumo nero nell’aria e l’esplosione di fuochi d’artificio. È quanto mostra il video di un testimone oculare, registrato subito dopo l’incidente. Sono in corso indagini per chiarire la causa del rogo. I media locali hanno riferito che sul posto sono intervenuti numerosi servizi di emergenza e che le autorità locali hanno consigliato ai residenti di tenere porte e finestre chiuse. Al momento non sono stati registrati feriti. Il festival inizierà venerdì 18 luglio, fino a domenica 20 luglio. .