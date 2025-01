A Berlino quasi 100mila persone si sono riunite di fronte alla Porta di Brandeburgo per protestare contro il partito di estrema destra Afd. La manifestazione si è tenuta in contemporanea a un evento di Afd ad Halle organizzato in vista delle prossime elezioni, previste il 23 febbraio. Secondo i sondaggi Afd potrebbe ottenere circa il 20% dei voti alle urne, diventando il secondo partito del Paese.