Biden: niente panico per la variante Omicron

"Ma mentre la variante omicron viene ancora studiata abbiamo già avuto i primi due casi rilevati qui negli Stati Uniti. Ma, come ho già spiegato, questa nuova variante causa preoccupazione ma non deve causare panico; sconfiggeremo questa variante con la velocità e la scienza non con il caos e e con la confusione. Oltre 100 milioni di persone sono già idonee per la dose di richiamo ma non l'hanno ancora fatta; quindi se avete più di 18 anni e avete già fatto il vaccino prima del 2 giugno, sei mesi sono passati andate a fare il richiamo adesso.".