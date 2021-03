Biden: raggiunte 100 milioni vaccinazioni

Domani raggiungeremo i 100 milioni di dosi sotto la nostra amministrazione. Ma come detto questo è solo la base, non ci fermeremo finché non avremo battuto questa pandemia, la prossima settimana annuncerò il nostro prossimo obiettivo, è il momento di essere ottimisti, ma non è momento di rilassarci, ho bisogno di tutti gli americani, ho bisogno che tutti voi giochiate la vostra parte, lavatevi le mani, mantenete il distanziamento sociale, mantenete le maschere, come raccomandato dal C.D.C. e andate a farvi vaccinare quando arriva il vostro turno. Ora non dobbiamo abbassare la guardia, non è al momento, nell'ultima settimana abbiamo visto aumenti del numero di casi in diversi Stati.