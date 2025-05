Biden: Siamo più forti nei momenti di difficoltà

Joe Biden non perde il sorriso nemmeno davanti alla malattia e con un post ringrazia per il supporto ricevuto. Il cancro, scrive su X ci tocca tutti. Come molti di voi, Jill e io, abbiamo imparato che siamo più forti nei momenti di difficoltà. Grazie per averci sollevato con amore e sostegno. Tra i tanti messaggi, anche quelli del sovrano Carlo III, come lui, malato oncologico. Dalla Casa Bianca Trump commenta la diagnosi del suo predecessore, dicendosi profondamente rattristato. Poi solleva dubbi sul comportamento dei medici chiedendosi perché il pubblico non fosse stato informato prima della malattia, mettendo in collegamento la diffusione della notizia con gli interrogativi che il Presidente americano ha continuamente posto sulla salute di Joe Biden e sul fatto che potesse o meno ricoprire quella carica. Biden ha 82 anni il Presidente più anziano nella storia americana ha lasciato l'incarico a gennaio. Durante la sua presidenza ha dovuto affrontare critiche sulla sua età e sulla sua salute che lo hanno portato ad abbandonare la campagna per la rielezione a causa delle pressioni del suo stesso partito. Da parte sua, il vicepresidente americano J. D. Vance ha colto la palla al balzo. Non credo, ha detto di rientro dall'Italia, che fosse in grado di fare un buon lavoro per gli americani, non perché non fossi d'accordo con la sua politica ma perché non penso che fosse abbastanza in salute per essere presidente. Non è colpa sua, conclude, ma del suo staff. Non c'è pace per Joe Biden, prima l'incidente stradale dove morirono l'ex moglie e uno dei tre figli, poi la lotta con le dipendenze del figlio Hunter e infine la morte del figlio Beau, nel 2015 per un cancro al cervello. E ora il suo. .