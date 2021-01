Tutti noi qui siamo addolorati per la perdita di vite. Siamo addolorati perché è stata profanata la casa del popolo, ma quello a cui abbiamo assistito ieri non è stato soltanto un disordine, non è stata una protesta, era caos. Non stavano protestando. Non osate chiamarli manifestanti, erano una folla che voleva ribellari, era terrorismo domestico.