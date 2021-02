Biden: "Tutti devono giocare con le stesse regole"

Dobbiamo contrastare gli abusi del governo cinese che minano le fondamenta del sistema internazionale economico. Tutti devono giocare con le stesse regole. Le nostre aziende devono seguire determinate regole, per contrastare il monopoli e la corruzione. La Cina dovrebbe fare lo stesso, allo stesso modo c'è la minaccia della Russia. Gli attacchi del Cremlino un vogliono minare la nostra governance. I leader russi vogliono che si pensi che il nostro sistema sia più corrotto del loro. Ma il mondo sa che non è vero. Anche i russi, Putin, vuole indebolire il progetto europeo e l'alleanza Nato. Vuole minare l'unità transatlantica perché è più facile per il Cremlino fare il bullo con gli stati individuali, anziché negoziare con una comunità transatlantica unita.