Bielorussia Vs UE, Usa avvertono Bruxelles: attenti a Mosca

Migliaia di disperati, usati come pedine di un complicato Risiko geopolitico. Secondo i paesi occidentali al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, la crisi dei migranti ammassati al confine tra Bielorussia e Polonia è creata ad arte, da chi ha interesse a destabilizzare l'Europa e i suoi alleati. Estonia, Francia, Irlanda, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti condannano la strumentalizzazione del Governo Bielorusso, e chiedono di non mettere in pericolo la vita delle persone. Al Palazzo di Vetro a a difendere Minsk, c'è il vice Ambasciatore russo che nega tutto nessuno spinge I migranti sulla frontiera polacca sostiene. Ma Mosca da una parte predica il dialogo, Putin ha telefonato alla Cancelliera Merkel auspicando la ripresa dei contatti con il Presidente Lukashenko. Dall'altra spedisce cacciabombardieri a esercitarsi nei cieli bielorussi, e approfitta del caos per ammassare truppe al confine con l'Ucraina. Gli americani temono che la mossa sia solo un diversivo per una invasione, il russo risponde non c'è nessun piano ma sul nostro territorio dispeghiamo i soldati dove ci pare. Bruxelles ha già annunciato nuove sanzioni economiche contro il Regime di Lukashenko, che per tutta risposta ha minacciato di chiudere i rubinetti dello Yamal il gasdotto di proprietà della russa Gazprom, che porta in Europa un quinto del gas di Putin, e che già nei giorni scorsi funzionava chissà perché a singhiozzo. Un bluff per la leader dell'opposizione di Tikhanovskaja, mentre il commissario europeo Gentiloni ha detto di non avere paura di possibili conseguenze economiche, ma ha chiesto invece di finirla con l'utilizzo di migranti come arma politica. Anche a Berlino, hanno perso la pazienza e parlano di sanzionare con la massima durezza anche i paesi di transito dei profughi. Ingrati risponde il Sultano Erdogan, ricordando che la sua Turchia ospita oggi 5 milioni di rifugiati, ma dimenticando che per il disturbo L'Unione Europea ha già pagato ad Ankara 6 miliardi di euro.