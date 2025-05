Bill Gates ha annunciato che nei prossimi 20 anni donerà quasi tutta la sua fortuna, destinando 200 miliardi ai più poveri. Sul suo sito web ha scritto: "Non voglio che si dica che sono morto ricco". Il fondatore di Microsoft ha deciso di accelerare i suoi piani di filantropia, con l’intenzione di chiudere la sua fondazione entro il 2045. Ha sottolineato che le risorse devono essere utilizzate per combattere malattie e povertà, non per essere conservate.