Da un lato i fucili di ordinanza impugnati e azionati ad altezza uomo, dall'altro i manifestanti con sassi e bastoni. Finisce in un bagno di sangue la repressione contro le proteste dei birmani al colpo di Stato militare in corso dal primo febbraio in Myanmar. Nella giornata della festa delle forze armate nell'ex colonia britannica la reazione della polizia sui manifestanti è inarrestabile, le forze di sicurezza rompono gli argini e uccidono decine di civili, donne e bambini, raggiunti da proiettili sparati anche mentre si trovavano nelle loro case. Una violenza inaudita contro i civili è la condanna congiunta di 12 capi delle forze armate di altrettanti paesi come Italia, Stati Uniti, Giappone e Canada. Un militare ha standard di condotta e protegge le persone si legge nel documento, la 76a giornata delle forze armate del Myanmar rimarrà nella storia come il giorno di terrore e disonore ha scritto su Twitter la rappresentanza diplomatica dell'Unione europea nel Paese. Netta la condanna anche del segretario di stato americano Anthony Blinken che ha elogiato il coraggio del popolo birmano e la sua protesta per la libertà. E mentre la giunta mostra sprezzo del dissenso dalla vicina India, la notizia di centinaia di Birmani in fuga oltre confine, verso lo Stato del Miruzan, tra loro ci sarebbero diverse decine di uomini delle forze di sicurezza contrarie ai metodi del generale Min Aung Hlaing, artefice del colpo di Stato e che ha promesso di salvaguardare il suo concetto di democrazia ad ogni costo, la giunta militare ha deposto la Presidente eletta Aung San Suu Kyi lo scorso febbraio dopo aver contestato le elezioni di novembre, che per i militari sono state condizionate da brogli.