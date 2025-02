In Cile, il 25 febbraio, il presidente Gabriel Boric ha annunciato il ripristino dell’elettricità in metà degli 8 milioni di case colpite da un blackout nazionale. Ha inoltre dichiarato lo stato di emergenza e un coprifuoco dalle 22:00 alle 06:00, valido da Arica a Los Lagos. Il blackout, causato da un guasto a una linea elettrica nel nord del Paese, non è legato a un attacco informatico, ha precisato la ministra dell’Interno Carolina Tohá. A Santiago, strade e edifici sono rimasti al buio.