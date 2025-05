Blackout Spagna, Sanchez: 3 guasti a sud, cause da accertare

Risponde al Parlamento, ma soprattutto al pressing dell'opposizione sul blackout che ha lasciato la Spagna e il Portogallo senza elettricità e ha stravolto la vita di milioni di cittadini, bloccando voli, treni, viabilità, banche ed esercizi commerciali. Il primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez non è ancora riuscito a capirne le cause, ma davanti al Parlamento ricostruisce la dinamica. gestisce lo stoccaggio delle rinnovabili e sulla tenuta di un sistema di produzione all'80% carbon free. L'opposizione di destra polemizza sulla dismissione del nucleare e afferma che una dipendenza totale dalle rinnovabili rende il paese più vulnerabile, ma Sanchez tira dritto, chiede tempo per indagare e promette attenta indagine sulle cause. Promesse che non placano il leader degli ultraconservatori spagnoli Vox, Santiago Abascal, che ne chiede le immediate dimissioni. Maria Cristina Boschetti Sky Abascal, che ne chiede le immediate dimissioni. .