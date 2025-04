Blackout Spagna, testimone: noi all'improvviso isolati

Io mi trovo a Barcellona in questo momento e sono al lavoro e improvvisamente è andata via la luce, e i computer hanno continuato a funzionare durante qualche minuto, poi si sono spenti anche i computer e quindi adesso siamo qui in questo momento direi isolati, anche perché i telefoni non funzionano e i mezzi WhatsApp, Telegram non funzionano e quindi appunto siamo in questo momento isolati, aspettando che tutto si ripristini. Ci sono alcuni colleghi, per esempio, che hanno che hanno i bimbi, i bambini a scuola e non possono chiamare gli istituti per verificare insomma la situazione, c'è un po' di nervosismo in giro. .