A Oruro, in Bolivia, il 22 febbraio, il Carnevale si è aperto con un’imponente esibizione di 70 bande e oltre 5.000 musicisti, celebrando il Bicentenario della Bolivia. L’evento ha unito strumenti e danze tradizionali, con gruppi da tutto il Paese. Dopo una benedizione religiosa, il festival ha dato il via ai festeggiamenti che culmineranno il 1° marzo. Riconosciuto dall’UNESCO, il Carnevale di Oruro fonde tradizioni precolombiane e cristiane in uno spettacolo di musica e colori.