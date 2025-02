A Cobija, nel nord della Bolivia, il 4 febbraio un torrente è straripato dopo forti piogge, colpendo almeno 100 famiglie. Le autorità hanno avviato operazioni di soccorso per far fronte ai danni. Trenta famiglie sono state trasferite in un rifugio temporaneo, ha dichiarato il 5 febbraio il viceministro della Difesa Civile, Juan Carlos Calvimontes.