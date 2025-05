Un piccolo aereo disperso da 48 ore è stato ritrovato il 3 maggio nella regione dell’Amazzonia boliviana con tutti e cinque gli occupanti in vita. I sopravvissuti, tra cui un bambino, sono stati trasportati in elicottero a Trinidad per accertamenti medici. Il pilota ha riferito di un guasto al motore che ha costretto all’atterraggio d’emergenza. Il gruppo è stato salvato da pescatori dopo due giorni senza cibo né acqua.