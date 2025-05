A Roma un borseggiatore è stato arrestato in flagranza di reato, dopo aver rubato il portafogli a un turista, da un ispettore di polizia libero dal servizio, che è riuscito anche a filmare il momento del borseggio. Per l'uomo, un rumeno di 39 anni, è scattato l'arresto per il reato di furto aggravato, poi convalidato dall'autorità giudiziaria.