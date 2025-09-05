Botta e risposta Putin-Zelensky, pace Ucraina ancora lontana

È un botta e risposta diretto, sia pure a distanza, quello che impegna Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin il giorno dopo il vertice dei volenterosi di Parigi, in cui 26 Paesi si sono impegnati a dare garanzie di sicurezza a Kiev senza l'obbligo di invio di truppe a sostegno del popolo ucraino ma con l'impegno a stelle e strisce. "Il Presidente Trump è pronto a partire da questo punto di vista. Nelle prossime settimane parleremo con i singoli Paesi per capire cosa potranno fare esattamente. È importante, infatti, che le garanzie sulla sicurezza incomincino oggi, durante la guerra e non soltanto una volta che il conflitto sarà terminato". Migliaia di truppe occidentali potrebbero essere dispiegate prossimamente contro la Russia, dichiara Zelensky, incontrando a margine il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Un dato di fatto, ma è ancora presto per parlarne, aggiunge il Presidente ucraino. La pace, dice, è ancora lontana. Poche ore prima, dal forum economico di Vladivostok, Putin aveva chiarito la posizione del Cremlino sull'ipotesi dell'invio di truppe occidentali in Ucraina. Se dovessimo raggiungere un accordo di pace, sottolinea poi il Presidente russo, non vedo alcun motivo per la presenza di truppe straniere sul territorio ucraino. Sullo sfondo rimane il mancato bilaterale tra i due leader, nonostante gli sforzi del Presidente Donald Trump. .