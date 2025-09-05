Botta e risposta Putin-Zelensky, pace Ucraina ancora lontana

00:01:44 min
|
53 minuti fa

È un botta e risposta diretto, sia pure a distanza, quello che impegna Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin il giorno dopo il vertice dei volenterosi di Parigi, in cui 26 Paesi si sono impegnati a dare garanzie di sicurezza a Kiev senza l'obbligo di invio di truppe a sostegno del popolo ucraino ma con l'impegno a stelle e strisce. "Il Presidente Trump è pronto a partire da questo punto di vista. Nelle prossime settimane parleremo con i singoli Paesi per capire cosa potranno fare esattamente. È importante, infatti, che le garanzie sulla sicurezza incomincino oggi, durante la guerra e non soltanto una volta che il conflitto sarà terminato". Migliaia di truppe occidentali potrebbero essere dispiegate prossimamente contro la Russia, dichiara Zelensky, incontrando a margine il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Un dato di fatto, ma è ancora presto per parlarne, aggiunge il Presidente ucraino. La pace, dice, è ancora lontana. Poche ore prima, dal forum economico di Vladivostok, Putin aveva chiarito la posizione del Cremlino sull'ipotesi dell'invio di truppe occidentali in Ucraina. Se dovessimo raggiungere un accordo di pace, sottolinea poi il Presidente russo, non vedo alcun motivo per la presenza di truppe straniere sul territorio ucraino. Sullo sfondo rimane il mancato bilaterale tra i due leader, nonostante gli sforzi del Presidente Donald Trump. .

Il ministro Tajani a Cernobbio: "Pieno sostegno a Kiev dall'Italia"Il ministro Tajani a Cernobbio: "Pieno sostegno a Kiev dall'Italia"
mondo
Tajani a Cernobbio: "Pieno sostegno a Kiev dall'Italia"
00:00:47 min
| 19 minuti fa
pubblicità
ERROR! FLUT0509010ERROR! FLUT0509010
mondo
Afghanistan, nuova scossa devasta l’est: oltre 2.200 morti
00:01:00 min
| 32 minuti fa
Timeline, il vertice dei volenterosi e la Global FlotillaTimeline, il vertice dei volenterosi e la Global Flotilla
mondo
Timeline, il vertice dei volenterosi e la Global Flotilla
00:25:52 min
| 19 minuti fa
Israele colpisce palazzo di 14 piani a Gaza City, 30 mortiIsraele colpisce palazzo di 14 piani a Gaza City, 30 morti
mondo
Israele colpisce palazzo di 14 piani a Gaza City, 30 morti
00:01:00 min
| 2 ore fa
Uk, vicepremier Rayner si dimette per lo scandalo casaUk, vicepremier Rayner si dimette per lo scandalo casa
mondo
Uk, vicepremier Rayner si dimette per lo scandalo casa
00:01:00 min
| 3 ore fa
Global Sumud Flotilla, le parole di un attivistaGlobal Sumud Flotilla, le parole di un attivista
mondo
Global Sumud Flotilla, parla giornalista britannico a bordo
00:00:39 min
| 2 ore fa
Sri Lanka, bus precipita in una scarpata: morti e feritiSri Lanka, bus precipita in una scarpata: morti e feriti
mondo
Sri Lanka, bus precipita in una scarpata: morti e feriti
00:01:00 min
| 3 ore fa
ERROR! FL OSTAGGIERROR! FL OSTAGGI
mondo
Tel Aviv, installazione davanti a consolato Usa per ostaggi
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! Tragedia a Lisbona, la testimonianza di due italiani sopravvissutiERROR! Tragedia a Lisbona, la testimonianza di due italiani sopravvissuti
mondo
Lisbona, la testimonianza di due italiani sopravvissuti
00:02:12 min
| 5 ore fa
Canada, auto attraversa incendio boschivoCanada, auto attraversa incendio boschivo
mondo
Canada, auto attraversa incendio boschivo
00:00:34 min
| 7 ore fa
World Series Cliff Diving, tuffi dallo Stari Most di MostarWorld Series Cliff Diving, tuffi dallo Stari Most di Mostar
mondo
World Series Cliff Diving, tuffi dallo Stari Most di Mostar
00:01:02 min
| 8 ore fa
Forum Ambrosetti, l'intervento di ZelenskyForum Ambrosetti, l'intervento di Zelensky
mondo
Forum Ambrosetti, l'intervento di Zelensky
00:15:17 min
Il ministro Tajani a Cernobbio: "Pieno sostegno a Kiev dall'Italia"Il ministro Tajani a Cernobbio: "Pieno sostegno a Kiev dall'Italia"
mondo
Tajani a Cernobbio: "Pieno sostegno a Kiev dall'Italia"
00:00:47 min
| 19 minuti fa
ERROR! FLUT0509010ERROR! FLUT0509010
mondo
Afghanistan, nuova scossa devasta l’est: oltre 2.200 morti
00:01:00 min
| 32 minuti fa
Timeline, il vertice dei volenterosi e la Global FlotillaTimeline, il vertice dei volenterosi e la Global Flotilla
mondo
Timeline, il vertice dei volenterosi e la Global Flotilla
00:25:52 min
| 19 minuti fa
Israele colpisce palazzo di 14 piani a Gaza City, 30 mortiIsraele colpisce palazzo di 14 piani a Gaza City, 30 morti
mondo
Israele colpisce palazzo di 14 piani a Gaza City, 30 morti
00:01:00 min
| 2 ore fa
Uk, vicepremier Rayner si dimette per lo scandalo casaUk, vicepremier Rayner si dimette per lo scandalo casa
mondo
Uk, vicepremier Rayner si dimette per lo scandalo casa
00:01:00 min
| 3 ore fa
Global Sumud Flotilla, le parole di un attivistaGlobal Sumud Flotilla, le parole di un attivista
mondo
Global Sumud Flotilla, parla giornalista britannico a bordo
00:00:39 min
| 2 ore fa
Sri Lanka, bus precipita in una scarpata: morti e feritiSri Lanka, bus precipita in una scarpata: morti e feriti
mondo
Sri Lanka, bus precipita in una scarpata: morti e feriti
00:01:00 min
| 3 ore fa
ERROR! FL OSTAGGIERROR! FL OSTAGGI
mondo
Tel Aviv, installazione davanti a consolato Usa per ostaggi
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! Tragedia a Lisbona, la testimonianza di due italiani sopravvissutiERROR! Tragedia a Lisbona, la testimonianza di due italiani sopravvissuti
mondo
Lisbona, la testimonianza di due italiani sopravvissuti
00:02:12 min
| 5 ore fa
Canada, auto attraversa incendio boschivoCanada, auto attraversa incendio boschivo
mondo
Canada, auto attraversa incendio boschivo
00:00:34 min
| 7 ore fa
World Series Cliff Diving, tuffi dallo Stari Most di MostarWorld Series Cliff Diving, tuffi dallo Stari Most di Mostar
mondo
World Series Cliff Diving, tuffi dallo Stari Most di Mostar
00:01:02 min
| 8 ore fa
Forum Ambrosetti, l'intervento di ZelenskyForum Ambrosetti, l'intervento di Zelensky
mondo
Forum Ambrosetti, l'intervento di Zelensky
00:15:17 min
Playlist di tendenza
pubblicità