A San Paolo, in Brasile, un piccolo aereo si è schiantato contro un autobus in una strada trafficata, causando due morti e due feriti. L’aereo è precipitato sul viale Marques de São Vicente, colpendo un autobus e ferendo una passeggera trasportata in ospedale. Anche un motociclista, colpito da un detrito, è stato ricoverato.