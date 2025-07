Brasile, immagini della perquisizione a casa di Bolsonaro

Obbligo di braccialetto elettronico e di rimanere in casa tra le 19 di sera e le 7 del mattino per Jair Bolsonaro. L’ex presidente del Brasile ha ricevuto notizia delle misure cautelari disposte nei suoi confronti dalla Corte Suprema brasiliana che ha notificato la decisione nel corso di un'operazione della polizia federale presso la sua residenza di Brasilia e il suo ufficio. Bolsonaro, sotto processo presso l'Alta Corte per il tentato colpo di stato del 2022, inoltre non potrà più usare i social network o mantenere contatti con co-indagati e diplomatici stranieri.