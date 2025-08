Brasile, ordinati domiciliari per ex presidente Bolsonaro

L'ordine è arrivato dal giudice della Corte Suprema del Brasile, Alessandre de Moraes, che ha disposto i domiciliari per l'ex Presidente Jair Bolsonaro a causa di una violazione delle misure cautelari disposte per la sua presunta responsabilità nel finanziamento di un complotto per ostacolare dagli Stati Uniti il suo processo per colpo di Stato. Bolsonaro e altri sette fanno parte del così detto nucleo centrale del complotto golpista destinato a rimanere al potere dopo le elezioni dell'ottobre 2022, le accuse a loro carico sono le associazioni a delinquere, tentativo di abolire con la violenza lo stato di diritto, colpo di Stato e danneggiamento di proprietà durante le proteste che hanno tentato di prendere il controllo delle istituzioni l'8 gennaio 2023. La partecipazione indiretta dell'ex presidente ad una manifestazione tenutasi a Rio de Janeiro sulla spiaggia di Copacabana, in cui il figlio di Bolsonaro Flavio, ha messo in viva voce il padre durante una manifestazione in suo supporto, in una diretta diffusa via Instagram, è il motivo che ha portato il giudice alla decisione dei domiciliari e a nuove restrizioni per l'ex presidente. Oltre a quelle già stabilite, infatti, non sono consentite visite se non autorizzate dal giudice né l'utilizzo del cellulare. La Corte silenzia l'opposizione all'immediata reazione degli Stati Uniti, che considera una decisione del giudice una grave violazione dei diritti umani, e, ricordano Alexander de Moraes, il giudice in questione risulta sanzionato dagli Stati Uniti. Proprio la vicenda Bolsonaro aveva portato il Presidente USA, Donald Trump a imporre tariffe doganali del 50% al paese sudamericano. .